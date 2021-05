Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Vom Gegenverkehr zum Ausweichen gezwungen; Nicht aufgepasst und aufgefahren; Einbrecher in die Flucht geschlagen

Reutlingen (ots)

Münsingen (RT): Aufgrund Gegenverkehrs ausgewichen (Zeugenaufruf)

Nach einem unbekannten Autofahrer, der am Montagmittag auf der L 230 auf die Gegenfahrspur geraten ist und dadurch einen Verkehrsunfall verursacht hat, fahndet derzeit das Polizeirevier Münsingen. Gegen 12.45 Uhr war ein 28-Jähriger mit einem weißen Opel Insignia auf der Landesstraße von Böttingen kommend in Richtung Münsingen unterwegs. Auf Höhe der Einmündung zur ehemaligen Panzerringstraße kam dem jungen Mann auf seiner Fahrspur ein schwarzer Pkw entgegen, weshalb der 28-Jährige nach rechts ausweichen musste und dabei mit den Leitplanken kollidierte. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 5.000 Euro. Der unbekannte Autofahrer setzte seine Fahrt unbeirrt in Richtung Böttingen fort. Nähere Hinweise zum gesuchten Fahrer oder dessen Wagen liegen bislang nicht vor. Das Polizeirevier Münsingen bittet daher unter der Telefonnummer 07381/93640 um Zeugenhinweise. (mr)

Pfullingen (RT): Nicht aufgepasst und aufgefahren

Eine kurze Unachtsamkeit hat am Sonntagnachmittag an der Einmündung Marktstraße/ B 464 zu einem Verkehrsunfall geführt. Eine 22-Jährige wollte gegen 16.45 Uhr mit ihrem VW von der Marktstraße auf die B 464 in Richtung Knoten Südbahnhof einfahren. Dabei übersah sie den verkehrsbedingt vor ihr stehenden BMW eines 38-Jährigen. Bei dem anschließenden Zusammenstoß erlitten beide nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte die 22-Jährige in eine Klinik. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. (rn)

Mössingen (TÜ): Einbrecher in die Flucht geschlagen

Einbrecher sind am Sonntagnachmittag in der Straße Kurze Hirschen von einer Passantin in die Flucht geschlagen worden. In der Zeit zwischen 17 Uhr und 17.45 Uhr hebelten Unbekannte den Schuppen und ein Garagentor eines Vereinsheims auf und verschafften sich so Zutritt in die Räumlichkeiten. Eine zufällig vorbeikommende Frau entdeckte die Einbrecher und schrie sie an, woraufhin diese die Flucht ergriffen. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Der Polizeiposten Mössingen ermittelt. (sm)

