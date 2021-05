Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; An Feuerstelle randaliert; Brände; Fahrzeuge aufgebrochen; Kuhdiebstahl; Streitigkeiten; Einbruch; Raub auf Tankstelle

Vorrang missachtet

Ein Schwerverletzter und ein Sachschaden von etwa 6.500 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, den ein 87-Jähriger am Sonntagnachmittag an der Einmündung Sondelfinger Straße / Roanner Straße verursacht hat. Der Senior war gegen 17.15 Uhr mit seinem Volvo S 80 auf der Sondelfinger Straße stadtauswärts in Richtung Sondelfingen unterwegs. Den Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge bog er an der Einmündung ohne anzuhalten nach links in die Roanner Straße ein. Ein ordnungsgemäß entgegenkommender 22 Jahre alter Fahrer einer Honda CBR versuchte noch durch eine Notbremsung einen Unfall zu vermeiden, dennoch kam es im Einmündungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Biker, der außer seinem Helm keinerlei Schutzkleidung getragen hatte, stürzte und rutschte samt seiner Maschine mehrere Meter über die Fahrbahn. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle vom Rettungsdienst in die Klinik gebracht werden musste. Der 87-Jährige verlor nach der Kollision die Kontrolle über seinen Volvo und beschleunigte seinen Wagen stark, überfuhr eine Verkehrsinsel, sowie das darauf angebrachte Verkehrszeichen, das ihm die Ölwanne des Wagens aufriss. Im weiteren Verlauf knallte der Wagen gegen den Bordstein der Mitteltrennung der Fahrbahn, wo der Wagen nach rechts abgewiesen wurde und nachfolgend gegen den rechten Bordstein schleuderte. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Zur Unterstützung der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie zur Reinigung der Fahrbahn war die Feuerwehr mit mehreren Fahrzeugen und 18 Feuerwehrleuten im Einsatz. (cw)

Dettingen/Erms (RT): Vorfahrt nicht beachtet

Am Montagmorgen hat sich an der Kreuzung Lange Gasse / Kreuzgasse ein Verkehrsunfall ereignet. Kurz vor acht Uhr befuhr ein 44-Jähriger mit seinem Lkw Mercedes Atego die Lange Straße aus Richtung Ortsmitte kommend. An der Kreuzung mit der Kreuzgasse missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden Kleintransporters Piaggio Porter eines 45 Jahre alten Mannes. Dieser zog sich bei der anschließenden Kollision leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden, der an beiden Fahrzeugen entstanden war, wird mit rund 5.500 Euro beziffert. (sm)

Kirchheim/Teck (ES): Beim Überholen gestreift (Zeugenaufruf)

Nach einem grauen Mazda mit Göppinger Kennzeichen fahndet das Polizeirevier Kirchheim nach einem Unfall, der sich am Sonntagabend auf der B 297 zwischen Schlierbach und Kirchheim ereignet haben soll. Eine Zwölfjährige war gegen 19.55 Uhr mit ihrem Pedelec auf Bundesstraße in Richtung Kirchheim unterwegs. Auf Höhe Hardthof wollte sie, ihren Angaben nach, nach links auf den dortigen Radweg wechseln. Dabei soll es zur Kollision mit dem Seitenspiegel des Mazdas gekommen sein, der sie in diesem Moment überholte. Das Mädchen stürzte daraufhin und verletzte sich leicht. Der Autofahrer, der als männlich, schlank und etwa 20-25 Jahre alt beschrieben wird, hielt zwar zunächst an, um sich nach dem Befinden des Kindes zu erkundigen. Als die Zwölfjährige ihm signalisierte, dass alles okay wäre, fuhr er weiter in Richtung Kirchheim, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Erst als das Mädchen dann zuhause war, wurde die Polizei informiert. Hinweise bitte an das Polizeirevier Kirchheim, Telefon 07021/5010. (cw)

Köngen (ES): An Feuerstelle randaliert (Zeugenaufruf)

Nach mehreren Unbekannten, die in der Nacht von Freitag auf Samstag auf dem Gelände eines Jugendtreffs in der Verlängerung der Rosenstraße, auf dem Plochinger Kopf randaliert haben, fahndet das Polizeirevier Nürtingen. Zwischen Freitag, 18 Uhr und Samstag, 13 Uhr, dürften sich mehrere Personen an der Feuer- bzw. Grillstelle des Jugendtreffs aufgehalten haben. Dabei zerstörten sie die Sitzstellen, brachen einzelne Balken aus den Sitzbänken heraus und verbrannten sie in der Feuerstelle. Die Höhe des angerichteten Sachschadens ist noch nicht bekannt. Hinweise bitte an das Polizeirevier Nürtingen, Telefon 07022/9224-0. (cw)

Denkendorf (ES): Fassaden in Brand geraten

Der Brand zweier Hausfassaden hat am Sonntagnachmittag in der Löcherhaldenstraße zu einem größeren Einsatz der Rettungskräfte geführt. Gegen 13.45 Uhr waren in den Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei mehrere Notrufe eingegangen, in denen der Brand an den Fassaden gleich zweier Häuser gemeldet worden war. Die Feuerwehr, die mit acht Fahrzeugen und 40 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte den Brand zügig unter Kontrolle bringen und so ein Übergreifen der Flammen auf die beiden Wohngebäude verhindern. Wie sich bei den ersten polizeilichen Ermittlungen herausstellte, dürfte eine nicht richtig entsorgte Feuerschale, von der der Brand zunächst auf einen nebenstehenden Holzschuppen und nachfolgend über die Terrasse auf die Hausfassaden übergegriffen haben könnte, brandursächlich gewesen sein. Bei den Löscharbeiten erlitt ein Feuerwehrmann nach derzeitigen Erkenntnissen leichte Verletzungen durch eine Rauchgasintoxikation. Der Polizeiposten Neuhausen hat mit Unterstützung von Experten der Kriminaltechnik die Ermittlungen aufgenommen. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 50.000 Euro beziffert. Neben dem Rettungsdienst der mit 18 Einsatzkräften angerückt war, war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. (cw)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Mehrere Fahrzeuge aufgebrochen (Zeugenaufruf)

Auf das Navigationsgerät und Teile des Lenkrads hatten es Unbekannte abgesehen, die sich am vergangenen Wochenende an einem im Viehweg geparkten BMW zu schaffen gemacht hatten. Zwischen Freitag, 17.30 Uhr, und Sonntag, 11.30 Uhr, gelangten sie auf noch ungeklärte Art und Weise in das Fahrzeug, aus dem sie die Teile ausbauten und mitgehen ließen. Der Wert des Diebesgutes wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. In der Nacht von Samstag auf Sonntag dürften möglicherweise die gleichen Unbekannten in der Rohrer Straße drei geparkte Autos aufgebrochen haben. An einem geparkten Mercedes und zwei BMW verschafften sie sich durch das Einschlagen der Scheiben Zugriff in die Fahrzeuge. Auch hier hatten sie es auf ein Navi und zwei Lenkräder abgesehen, die sie ausbauten und stahlen. Das Polizeirevier Filderstadt hat mit Unterstützung von Kriminaltechnikern zur Spurensicherung die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte unter der Telefonnummer 0711/7091-3 an das Polizeirevier Filderstadt. (cw)

Esslingen (ES): Totalschaden nach Kollision mit Baum

Ein 55-jähriger Autofahrer ist am Sonntagnachmittag mit seinem Wagen von der Straße abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Der Mann war mit seinem Audi A6 gegen 14.10 Uhr auf der Obertürkheimer Straße unterwegs und wich offenbar aufgrund einer die Straße querenden Katze nach links aus. In der Folge stieß der Pkw neben der Fahrbahn mit einem Baum sowie einem Verkehrszeichen zusammen und wurde dabei total beschädigt. Zu einer Kollision mit der Katze war es nicht gekommen. Der Audi, an dem sich der Blechschaden auf zirka 15.000 Euro belaufen dürfte, musste abgeschleppt werden. Der durch den Aufprall umgestürzte Baum wurde von der Feuerwehr vollends abgesägt. (mr)

Beuren (ES): Kuh gestohlen (Zeugenaufruf)

Eine 16 Monate alte, schwarze Galloway-Kuh ist am Wochenende offensichtlich von einer Kuhweide in Beuren gestohlen worden. Zwischen Freitagnachmittag, 17 Uhr, und Sonntagabend, 19 Uhr, begab sich ein Unbekannter auf die umzäunte Wiese und transportierte das Tier ab. Die Kuhweide befindet sich an der alten Verbindungsstraße vom Tiefenbachtal Nürtingen nach Beuren, auf dem Gewann Torenwiesen. Die Galloway-Kuh trägt die Ohrenmarken-Nummer DE0893585334. Zeugen, die am Wochenende an der besagten Weide verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Tieres geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07022/9224-0 beim Polizeirevier Nürtingen zu melden. (mr)

Filderstadt (ES): Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Am Sonntagnachmittag hat ein 45-jähriger Mercedesfahrerin die Vorfahrt eines Rennradfahrers missachtet und dadurch einen Verkehrsunfall verursacht. Gegen 14.30 Uhr war der 45-Jährige auf der Schreiberstraße in Richtung Siemlinger Hauptstraße unterwegs und kollidierte im Einmündungsbereich mit dem von links kommenden, 46-jährigen Radfahrer. Dieser stürzte im Anschluss zu Boden und wurde vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. (rn)

Kirchheim unter Teck (ES): Verkehrsteilnehmer gefährdet (Zeugenaufruf)

Die Verkehrspolizei Esslingen sucht unter der Telefonnummer 0711/ 3990-420 nach Verkehrsteilnehmern, die am Sonntagnachmittag durch die Fahrweise einer Pkw-Lenkerin auf der K 1250 und in Nabern gefährdet worden sind. Den ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge war die 81-Jährige mit einer Mercedes B-Klasse kurz nach 15 Uhr auf der Kreisstraße von Weilheim in Richtung Nabern unterwegs. Kurz vor dem Kreisverkehr Neue -/ Vordere Straße soll sie einen vorausfahrenden Wagen überholt haben, sodass ein Pkw im Gegenverkehr offenbar stark bremsen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Im weiteren Verlauf der Bissinger Straße soll die Seniorin mit einem Verkehrszeichen und einem Wegweiser zusammengestoßen sein und ihre Fahrt über die Kirchhofstraße fortgesetzt haben. Dabei missachtete sie offenbar die Vorfahrt anderer Verkehrsteilnehmer und erfasste im Einmündungsbereich mit der Straße Hofbaumgärten beinahe eine Fußgängerin. Anschließend fuhr sie mit dem Pkw eine Böschung hinauf, ehe sie kurz vor einer Mauer zum Stehen kam. Die 81-Jährige blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Weil nicht auszuschließen war, dass sie während der Fahrt gesundheitliche Probleme erlitten hatte, wurde sie vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. An ihrem Pkw war Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro entstanden. (rn)

Nürtingen (ES): Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Schwere Verletzungen hat ein Fünfjähriger bei einem Verkehrsunfall am Sonntagvormittag in der Römerstraße erlitten. Ein 35-Jähriger war gegen 11.10 Uhr mit seinem Seat Ibiza auf der Straße unterwegs und erfasste kurz nach der Einmündung zum Holderweg den Jungen, der nach ersten Erkenntnissen offenbar ohne auf den Verkehr zu achten, von rechts auf die Straße getreten war. Sachschaden war nicht entstanden. (rn)

Gomaringen (TÜ): Radfahrer und Kind zusammengestoßen

In Gomaringen hat sich am Sonntagnachmittag ein Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Kind ereignet. Gegen 14.45 Uhr befuhr ein 45-Jähriger mit seinem Citybike die Schießmauerstraße in Richtung Madachstraße. Kurz vor der Kreuzung rannte ein Dreijähriger hinter einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw auf die Straße, worauf es zum Zusammenstoß mit dem Radfahrer kam. Beide Personen stürzten daraufhin zu Boden. Während der 45-Jährige nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt und vom Rettungsdienst vor Ort versorgt wurde, musste der Junge nach notärztlicher Erstversorgung in eine Kinderklinik eingeliefert werden. (mr)

Tübingen (TÜ): Nicht aufgepasst und aufgefahren

Eine kurze Unachtsamkeit hat am Sonntagnachmittag, gegen 14.30 Uhr, auf der Reutlinger Straße zu einem Verkehrsunfall geführt. Ein 51-Jähriger war mit seinem BMW auf der Reutlinger Straße unterwegs. An der Auffahrt zur B 27 krachte er mit seinem Wagen in das Heck eines aufgrund von Rückstaus verkehrsbedingt haltenden Dacia einer 33-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Dacia noch auf einen davorstehenden BMW geschoben. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.500 Euro. (rn)

Tübingen (TÜ) Streitigkeiten auf Feldweg (Zeugenaufruf)

Am Sonntagmittag ist es auf einem Feldweg zwischen Bühl und Kilchberg zu Streitigkeiten zwischen einem Pkw-Insassen und einem Jogger gekommen. Die 25 Jahre alte Fahrerin eines Nissan war gegen 13.40 Uhr samt Viehanhänger auf dem Feldweg in Richtung Kilchberg unterwegs, als es zu der verbalen Auseinandersetzung zwischen ihrem Beifahrer und dem Jogger gekommen sein soll. Ob es im Vorfeld möglicherweise zu einer Berührung zwischen dem Pkw und dem Sportler gekommen war, ermittelt nun das Polizeirevier Tübingen. Fahrradfahrer und Spaziergänger, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07071/972-8660 zu melden. (rn)

Ammerbuch-Altingen (TÜ): Einbruch in Wohnhaus

In ein Wohnhaus in der Schwedenstraße ist am Sonntag eingebrochen worden. Zwischen 13 Uhr und 16.30 Uhr verschaffte sich ein Unbekannter über ein Fenster Zutritt ins Innere des Hauses und durchsuchte dieses nach Wertgegenständen. Mit Bargeld und Schmuck machte er sich anschließend aus dem Staub. Das Polizeirevier Rottenburg hat die Ermittlungen aufgenommen. (sm)

Ammerbuch-Entringen (TÜ): Tankstelle überfallen (Zeugenaufruf)

Nach einem etwa 175 Zentimeter großen und schlanken Mann, der am Sonntagabend eine Tankstelle in Ammerbuch überfallen hat, fahndet das Kriminalkommissariat Tübingen. Der Unbekannte hatte gegen 22.15 Uhr den Tankstellenmitarbeiter abgepasst, ihn mit einer schwarzen Pistole bedroht und zur Herausgabe von Bargeld gezwungen, bevor er mit seiner Beute unerkannt flüchtete. Eine sofort nach der Alarmierung eingeleitete Fahndung zu der neben zahlreichen Streifenwagen auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt worden war, verlief bislang erfolglos. Die Kriminalpolizei bittet unter der Telefonnummer 07071/972-8660 um Hinweise zu dem Räuber, der mit einer dunklen Hose, einer blauen Kapuzenjacke bekleidet und mit einer schwarzen Sturmhaube maskiert gewesen war. (cw)

Balingen (ZAK): Gegenverkehr übersehen

Die Missachtung des Vorrangs des Gegenverkehrs ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Sonntagabend an der Einmündung Beethovenstraße / Jahnstraße ereignet hat. Eine 77-Jährige war kurz vor 19 Uhr mit ihrem Ford Fiesta auf der Beethovenstraße in Richtung Schulzentrum unterwegs und wollte an der Einmündung nach links in die Jahnstraße einbiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommend Audi, dessen 22-jährige Fahrerin keinerlei Chancen mehr hatte, rechtzeitig zu reagieren. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Beide Fahrerinnen wurden nach derzeitigen Erkenntnissen leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Beide Autos, an denen jeweils wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein dürfte, mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 7.000 Euro geschätzt. (cw)

Albstadt-Ebingen (ZAK): Paletten angezündet (Zeugenaufruf)

Nach möglicherweise mehreren Unbekannten, die am Sonntagabend auf dem Sportplatz in der Kientenstraße gezündelt haben, fahndet das Polizeirevier Albstadt. Gegen 22 Uhr wurden Feuerwehr und Rettungsdienst alarmiert, nachdem ein Passant den Brand auf dem Sportgelände entdeckt hatte. Wie sich herausstellte hatten Unbekannte mehrere Paletten vermutlich von nahegelegenen Firmen entwendet, dort aufgestapelt und angezündet. Die Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und acht Feuerwehrleuten anrückte, konnte den Brand schnell löschen. Im Bereich der Brandstelle konnten mehrere Bierflaschen aufgefunden und sichergestellt werden. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Albstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07432/955-0 um Hinweise. (cw)

Burladingen (ZAK): Schwarzer Mercedes gesucht (Zeugenaufruf)

Ein bislang unbekannter Lenker eines schwarzen Mercedes hat am Sonntagmittag einen Verkehrsunfall verursacht und ist, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, davongefahren. Der Unbekannte war gegen 13.30 Uhr auf der L 382 in Richtung Stetten unter Holstein unterwegs und geriet im Verlauf einer Rechtskurve auf die Gegenfahrspur, sodass der entgegenkommende Lenker eines VW Golf nach links ausweichen musste. Dabei überfuhr dessen 27 Jahre alter Lenker einen Schacht sowie einen Leitpfosten. Sein Pkw wurde so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 8.000 Euro. Der Unfallverursacher war zwischenzeitlich ohne anzuhalten weitergefahren. Zeugenhinweise bitte an das Polizeirevier Hechingen, Telefon 07471/ 9880-0. (rn)

Bisingen (ZAK): Ein Verletzter bei Küchenbrand

Überhitztes Fett ist die Ursache für einen Brand in der Küche eines Wohnhauses in der Hofgasse am Sonntagmittag gewesen. Das in einem Topf erhitzte Fett hatte gegen 13.30 Uhr Feuer gefangen. Noch vor dem Eintreffen des Löschzugs der alarmierten Feuerwehr hatte ein 48-jähriger Bewohner die Flammen mit Hilfe eines Feuerlöschers gelöscht. Dabei erlitt er Verbrennungen. Der Rettungsdienst, der mit zehn Einsatzkräften vor Ort war, brachte ihn zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro. (rn)

