Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Betrunken gegen Gartenzaun gefahren.

Lippe (ots)

Am späten Mittwochabend (19. Januar 2022) ereignete sich im Entruper Weg ein Verkehrsunfall, bei dem ein junger Mann gegen einen Gartenzaun fuhr und diesen stark beschädigte. Der 23-Jährige aus Lemgo fuhr gegen 22.00 Uhr mit seinem Renault auf dem Entruper Weg und beabsichtigte nach rechts in die Straße "Slavertrift" abzubiegen. Da der Mann stark alkoholisiert war, verlor er dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug, fuhr links über den Bordstein und anschließend durch den Gartenzaun eines Anwohners, bevor er auf der Wiese vor dem Haus zum Stehen kam. Von dort rangierte der 23-Jährige seinen stark beschädigten Renault auf die Hofeinfahrt des Hauses, wo er schlussendlich anhielt. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro. Dem Lemgoer wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Ihn erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell