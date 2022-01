Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg-Belle. Von der Fahrbahn abgekommen.

Lippe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Höxterstraße zog sich ein Detmolder am Mittwochmittag (19. Januar 2022) leichte Verletzungen zu. Der 28-Jährige war dort gegen 13.25 Uhr mit seinem Seat in Richtung Steinheim unterwegs, als er aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab kam. Für die weitere Behandlung seiner Verletzungen wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 25.500 Euro. Der Seat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Wer nähere Angaben zum Unfallhergang geben kann, meldet sich bitte unter der 05231 / 6090 beim Verkehrskommissariat.

