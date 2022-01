Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal-Bösingfeld. Trickdiebe erbeuten Geldbörsen.

Lippe (ots)

Dienstagmittag bestahlen mindestens zwei Trickdiebe Kundinnen in der Aldi-Filiale am Bruchweg. Gegen 13 Uhr kauften eine 76- und eine 68-jährige Frau dort ein. Ihre Geldbörsen hatten sie jeweils in einer Einkaufstasche bzw. einem Einkaufskorb abgelegt, die in ihren Einkaufswagen standen. Einer der Täter lenkte die Frauen nacheinander ab, während ein zweiter Mann die Geldbörsen stahl. Insgesamt fiel den Tätern so Bargeld in Höhe von etwa 450 Euro in die Hände. Die beiden Frauen bemerkten den Diebstahl erst, als sie an der Kasse bezahlen wollten. Zu dem Zeitpunkt waren die beiden Trickdiebe über alle Berge. Beide Täter sollen ein südländisches Aussehen und schwarzes, kurzes Haar haben. Einer ist nach Zeugenaussagen etwa 1,70 m groß und hat eine stabile Figur. Der Mann sprach sehr gebrochen Deutsch und trug zur Tatzeit eine graue Jacke. Der zweite Täter hat eine Glatze am Hinterkopf und war schlank. Möglicherweise haben die Täter auch in anderen Geschäften gestohlen. Ihre Hinweise zur Identität der Trickdiebe richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter 05231/6090.

Bitte machen Sie es Langfingern nicht zu leicht:  Seien Sie misstrauisch, wenn fremde Personen Sie - insbesondere in Menschenmengen - ansprechen.  Verwahren Sie ihr Geld nicht im Einkaufswagen, auch nicht in dort platzierten Taschen oder Körben.  Tragen Sie Ihr Bargeld/Ihre Geldbörse nah am Körper. Am besten eignet sich eine Jackeninnentasche, die über einen Reißverschluss verfügt.

Weitere wertvolle Tipps, wie Sie es vermeiden Opfer von Taschendieben zu werden, erhalten Sie hier: https://polizei.nrw/sites/default/files/2021-11/211109%20LKA%20Pr%C3%A4ventionhinweise-%20Taschendiebstahl.pdf

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell