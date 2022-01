Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Stromkabel entwendet.

Lippe (ots)

Unbekannte stahlen zwischen Samstagmittag und Montagmorgen (15.-17. Januar 2022) ein etwa 70 Meter langes Stromkabel von einer Baustelle an der Sankt-Johann-Straße. Zuvor knackten die Diebe die Vorhängeschlösser von zwei Stromverteiler-Kästen. Ihre Beobachtungen in dem Zusammenhang richten Sie bitte unter 05222/98180 an das Kriminalkommissariat in Bad Salzuflen.

