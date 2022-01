Polizei Lippe

POL-LIP: Lage-Heiden. Batterien und Dieseltreibstoff geklaut.

Lippe (ots)

Diebe verschafften sich am vergangenen Wochenende (14.-17. Januar 2022) Zutritt zu einem umzäunten Betriebsgelände an der Heßloher Straße. Sie stiegen in eine Lagerhalle ein, in der LKW geparkt waren. Die Täter bauten Batterien aus und zapften Dieseltreibstoff aus den Tanks der LKW. Ihre Hinweise dazu nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter 05231/6090 entgegen.

