Polizei Lippe

POL-LIP: Lage-Müssen. Scheibe eingeschlagen.

Lippe (ots)

Am Windfang einer Kirche in der Breitenheider Straße wurde von Samstag auf Sonntag (15./16.01.2022) eine Scheibe eingeschlagen. Eine Zeugin entdeckte den Schaden am Sonntagvormittag. Sachdienliche Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 5 unter der Telefonnummer 05222 98180 entgegen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell