POL-LIP: Bad Salzuflen - Einbruch in Wohnung über Gemeindehaus

(RB) Ein unbekannter Täter konnte von einem Bewohner der Wohnung über dem Gemeindehaus bei einem Einbruch in seine Wohnung an der Vlothoer Straße überrascht werden. Am Sonntagmorgen stand er dem Einbrecher plötzlich um 00.30 Uhr gegenüber. Dieser ergriff sofort die Flucht. Zuvor entwendete er gefundenes Bargeld in bisher unbekannter Höhe. Mögliche Zeugen werden gebeten sich an das Kriminalkommissariat 2 zu wenden unter Tel. 05231/609-0.

