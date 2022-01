Polizei Lippe

POL-LIP: Lage - Einbruch in Betriebshof

Lippe (ots)

(RB) Bargeld war das Ziel von unbekannten Einbrechern, die am Freitag zwischen 14.30 Uhr und 20.00 Uhr in einen umzäunten Betriebshof in der Straße Am Seelenkamp einbrachen. Sie drangen in das Bürogebäude ein und durchsuchten dieses gezielt nach Barmitteln. Die Täter wurden in 3-stelliger Höhe fündig und entwendeten das Geld. Wer verdächtige Personen, Fahrzeuge oder andere Wahrnehmungen gemacht hat, meldet sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter Tel. 05231/609-0.

