Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg - Räuberischer Diebstahl in Supermarkt-Parkhaus

Gevelsberg (ots)

Am Samstagnachmittag (16.10.), gegen 14:00 Uhr, kam es im Parkhaus eines ortsansässigen Supermarktes zu einem Taschendiebstahl zum Nachteil einer 70-jährigen Ennepetalerin. Drei bisher unbekannte Täter beobachteten die Geschädigte zunächst im Kassenbereich des Supermarktes, bevor sie das Portemonnaie aus ihrer Handtasche entwendeten. Als die Seniorin den Verlust ihrer Geldbörse im Parkhaus bemerkte, machte sie mit einem lauten Schrei auf das Geschehen aufmerksam und alarmierte so einen 13-jähriger Junge aus Gevelsberg, der sich gemeinsam mit seinem Vater ebenfalls dort aufhielt. Während die Täter im Begriff waren mit dem nahegelegenen Aufzug auf eine höher gelegene Etage zu flüchten, lief der junge Gevelsberger ihnen hinterher und versuchte ebenfalls in den Fahrstuhl zu gelangen. Der Tatverdächtige, der sich dort bereits befand, schlug und trat daraufhin auf ihn ein, um dessen Eintritt zu verhindern. Eine andere Tatverdächtige zerrte den 13-Jährigen ebenfalls vom Eingang des Fahrstuhls weg, um so die Flucht von der Örtlichkeit zu ermöglichen. Das Portemonnaie wurde auf dem Boden des Parkhauses zurückgelassen, die Debitkarte der Geschädigten verblieb im Besitz der Tatverdächtigen. Der 13-jährige Gevelsberger wurde durch die körperliche Auseinandersetzung leicht verletzt.

