POL-LIP: Extertal - Kradfahrer stürzt bei Überholvorgang und flüchtet

(RB) Am Samstag befuhr ein unbekannter Kradfahrer gegen 17.45 Uhr die Sternberger Straße in Extertal-Asemissen aus Richtung Linderhofe kommend in Richtung Bösingfeld. Ausgangs einer Kurve setzte er zum Überholen eines vorausfahrenden Linienbusses an. Während des Überholvorganges kam der Kradfahrer nach links von der Fahrbahn auf den dortigen Grünstreifen ab und kollidierte dort mit einem Leitpfosten und einem Baumstumpf. Als sich der Busfahrer um den Kradfahrer kümmern wollte, konnte er lediglich noch sehen, wie der dunkel bekleidete Mann im Dickicht des Waldes verschwand. Da nicht auszuschließen war, dass sich der Kradfahrer unter Umständen auch schwerer verletzt haben könnte, wurde eine aufwändige Suche nach ihm unter Einsatz einer Feuerwehr-Drohne und eines Polizei-Suchhundes gestartet. Beides führte nicht zum Auffinden des Kradfahrers. Zeugen werden gebeten sich an das Verkehrskommissariat der Kreispolizeibehörde zu wenden. Tel. 05231/609-0.

