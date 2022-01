Polizei Lippe

POL-LIP: Schlangen-Oesterholz-Haustenbeck. Sachbeschädigung an Grundschule.

Lippe (ots)

Am Samstagabend (15.01.2022) zwischen 17 und 20:30 Uhr beschädigten Unbekannte drei Scheiben eines Durchganges auf dem Grundschulgelände in der Straße "Zur Kammersenne". Der Sachschaden beträgt etwa 1000 Euro. Hinweise zur Sachbeschädigung richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 5 unter der Telefonnummer 05222 98180.

