Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen. Bushaltestellenhäuschen beschädigt.

Lippe (ots)

Eine Scheibe des Bushaltestellenhäuschens der Haltestelle "Heinrich-Kindsgrab-Straße" wurde am Wochenende beschädigt. Am Sonntagnachmittag (16.01.2022) wurde die Polizei zum Tatort gerufen. Der Sachschaden beträgt rund 500 Euro. Zeugenhinweise richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 5 unter der Telefonnummer 05222 98180.

