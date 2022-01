Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Einbrecher erbeuten Fahrzeug und Diagnosegerät.

Lippe (ots)

Einbrecher stiegen zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen (17. - 18. Januar 2022) in eine Kraftfahrzeug-Werkstatt in der Klingenbergstraße ein. Die Täter stahlen ein Diagnosegerät im Wert von ca. 10.000 Euro. Weiterhin fanden sie im Büro die Schlüssel eines Kundenfahrzeugs, das auf dem Parkplatz vor der Werkstatt abgestellt war. Die Diebe entwendeten den Audi A4 Kombi im Wert von etwa 12.000 Euro. An dem schwarzen Wagen waren Kennzeichen aus dem Zulassungsbereich Lippe (LIP) angebracht. Im gleichen Tatzeitraum versuchten Unbekannte ein weiteres Fahrzeug zu stehlen. Aufgrund der zeitlichen und örtlichen Nähe ist ein Tatzusammenhang nicht auszuschließen. Auf dem Gelände eines Fahrzeughändlers, ebenfalls in der Klingenbergstraße gelegen, versuchten Diebe einen Citroen Jumper (Sprinter-Klasse) zu klauen. Sie konnten das Türschloss knacken, scheiterten jedoch bei dem Versuch das Fahrzeug kurzzuschließen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Ihre Hinweise zu beiden Taten oder zum Verbleib des Audis richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231/6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell