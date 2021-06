Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Verkehrswarnhinweis für Samstag

Schwerin (ots)

Am Sonnabend (12.06.21) kommt es in der Zeit von 13.00 Uhr bis ca. 17.30 Uhr in der Schweriner Innenstadt zu Verkehrsbehinderungen durch eine Fahrrad-Demo.

Betroffen sind temporär der Obotritenring, Ostorfer Ufer, Schlossstraße, Mecklenburgstraße, Alexandrinenstraße, Knaudtstraße, Güstrower Straße und der Buchenweg.

Erwartet werden ca. 100 Radfahrer, die unter anderem für die Stärkung des allgemeinen Radsports demonstrieren wollen.

Die Polizei begleitet zum Schutz aller Verkehrs- und Demonstrationsteilnehmer den Aufzug. Es wird um besondere Vorsicht und Rücksichtnahme gebeten.

