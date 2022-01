Polizei Lippe

POL-LIP: Dörentrup-Schwelentrup. Kettensägen und Benzinkanister gestohlen.

Lippe (ots)

Zwischen Dienstagabend (18. Januar 2022) und Mittwochmorgen (19. Januar 2022) verschafften sich bislang Unbekannte gewaltsam Zugang zu einem Lagerraum in einer Scheune im Hofweg. Die Täter brachen das Schloss eines Tores auf und entwendeten aus dem Lagerraum vier Kettensägen und zwei Benzinkanister im Wert von etwa 6.100 Euro. Verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang richten Sie bitte unter der 05231 / 6090 an das Kriminalkommissariat 2.

