POL-LIP: Detmold. Sachbeschädigung an Schule durch Graffiti.

Am Küster-Meyer-Platz beschädigten unbekannte Täter zwischen Dienstagnachmittag (18. Januar 2022) und Mittwochmorgen (19. Januar 2022) eine Gebäudewand des Grabbe-Gymnasiums. Sie beschmutzten eine Wand an einem Neubaugebäude mit einem Graffiti. Wer Hinweise zur Sachbeschädigung geben kann, wird gebeten sich unter der 05261 / 9330 an das Kriminalkommissariat 6 zu wenden.

