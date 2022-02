Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Lastwagenanhänger kippt um (21.02.2022)

Furtwangen (ots)

Schneeglätte hat am Montag gegen 16.30 Uhr auf der Bundesstraße 500 zwischen Kaltenherberg und der Straße "Schweizersgrund" zu einem Unfall geführt. Ein 50-jähriger fuhr mit einem MAN Lastwagen-Gespann in Richtung Neukirch. In einer Linkskurve rutsche der Anhänger von der glatten Straße nach rechts auf einen Seitenstreifen und kippte um. Die Zugmaschine drehte sich dadurch umd kam quer auf der Straße zum Stehen. Der Fahrer blieb dabei unverletzt. Die Polizei sperrte die B 500 für die Bergung des Anhängers und regelte den Verkehr einseitig an der Unfallstelle vorbei, so dass es zu keinen wesentlichen Verkehrsbeeinträchtigungen kam. Nach dem Aufrichten des Anhängers konnte das Gespann wieder weiterfahren.

