POL-KN: (Singen) Bei Fahrzeugkontrolle Betäubungs- und Arzneimittel aufgefunden -Verdächtiger in Haft(19.02.22)

Singen (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle am 19.02.22 um 9.35 Uhr in der Industriestraße hat die Polizei im Auto eines 38-Jährigen über 500 verschreibungspflichtige Tabletten, die sowohl unter das Betäubungsmittelgesetz als auch unter das Arzneimittelgesetz fallen, aufgefunden. Bei einer anschließenden Durchsuchung der Wohnung des polizeibekannten Mannes stellten die Beamten noch weitere 17 Tabletten und zwei Fentanyl-Pflaster, die ebenfalls unter das Betäubungs- und Arzneimittelgesetz fallen, sicher. Der Verdächtige, der sich auf Bewährung auf freiem Fuß befand, wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Konstanz einem Haftrichter beim Amtsgericht Konstanz vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ. Der Verdächtige kam in eine Justizvollzugsanstalt, die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Rückfragen:

