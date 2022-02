Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hohenfels, Lkr. Konstanz) Geparktes Auto gestreift und geflüchtet (18./19.02.22)

(Hohenfels) (ots)

Blechschaden in Höhe von rund 1.500 Euro ist die Bilanz eines Unfalls, der sich im Zeitraum von Freitagabend bis Samstagvormittag in der Hauptstraße ereignet hat. Ein Unbekannter streifte einen an der Straße geparkten grauen Opel Astra und entfernte sich anschließend, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise zum Verursacher nimmt das Polizeirevier in Stockach, Tel. 07771 9391-0, entgegen.

