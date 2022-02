Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen) Einbruch in Getränkemarkt (21.02.22)

(Singen) (ots)

Ein Unbekannter ist in der Nacht auf Montag, zwischen 2 Uhr und 2.30 Uhr in einen Getränkemarkt in der Straße "Im Posthalterswäldle" eingebrochen. Der Täter warf ein Fenster auf der Rückseite des Marktes mit einem Stein ein und gelangte so in das Geschäft. Der Unbekannte stahl zahlreiche Tabakwaren nachdem es ihm nicht gelungen war, einen Tresor zu öffnen. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt. Personen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, oder Hinweise auf den Täter geben können werden gebeten, sich mit der Polizei in Singen, unter Tel. 07731 888-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell