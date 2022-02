Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Erfolgreicher Einsatz eines Polizeihubschraubers bei Vermisstenfahndung (19.02.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Glimpflich verlaufen ist die Suche nach einem vermissten Mann am frühen Samstagmorgen gegen 2 Uhr. Ein 25-Jähriger hatte nach reichlich Alkoholgenuss eine Wohnung verlassen, wobei er nur spärliche Bekleidung trug. Da die Möglichkeit bestand, dass er aufgrund seines orientierungslosen Zustands und kalter Nachttemperaturen in ernsthafte Gefahr gerät, leitete die Polizei eine Suchaktion ein, bei der auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam. Die Besatzung des Hubschraubers konnte den Vermissten schließlich mit Hilfe einer Wärmekamera an einem Waldrand auf dem Boden liegend orten, nachdem er rund drei Stunden in der Kälte verbracht hatte. Rettungskräfte nahmen den stark Unterkühlten auf und brachten ihn in ein Krankenhaus.

