Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg, Lkrs. RW) Funken schlagen aus Kamin

Schramberg-Tennenbronn (ots)

Mit 15 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen ist die Feuerwehr Tennenbronn am frühen Montagmorgen gegen 4.30 Uhr in die Adlerstraße ausgerückt. Aus einem Kamin eines Zweifamilienhauses quoll kräftig Rauch und teilweise schlugen auch Funken empor. Wie die Feuerwehr feststellte, hatte sich Ruß entzündet, was zu einer starken Überhitzung führte. Schaden entstand dadurch aber nicht. Die Feuerwehr blieb zur Nachkontrolle noch eine Zeitlang vor Ort. Diese hat zudem einen Schornsteinfeger über den Kaminbrand informiert.

