Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Sachbeschädigung, Einbruch, Unfall, Widerstand

Aalen (ots)

Crailsheim: Sachbeschädigung

Unbekannte verursachten vermutlich in der Nacht von Sonntag auf Montag im Trutenbachweg an einer dortigen Straßenlaterne einen Sachschaden, indem sie den Mast der Laterne öffneten und sich an der Leitung zu schaffen machten. Zudem wurde der Laternenmast, sowie ein angebrachtes Verkehrszeichen mit grüner Farbe beschmiert. Der Sachschaden liegt bei rund 1.500 Euro.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07951 480-0.

Crailsheim: Einbruch in leerstehendes Einfamilienhaus

Unbekannte verschafften sich im Zeitraum zwischen Dienstag, den 21.12.2021, 10:00 Uhr und Montag, den 27.12.2021, 15:28 Uhr über ein Fenster Zutritt zu einem leerstehenden Einfamilienhaus in der Wilhelm-von-Ketteler-Straße. Im Inneren des Gebäudes durchsuchten die Eindringlinge sämtliche Räume auf der Suche nach Diebesgut.

Die Polizei Crailsheim bittet Zeugen sich unter Telefon 07951 480-0 mit Hinweisen zu den Einbrechern zu melden.

Schwäbisch Hall: Auffahrunfall

Am Montag kurz vor 14:00 Uhr kam es zu einem Auffahrunfall in der Stuttgarter Straße. Ein 64-jähriger VW-Fahrer fuhr von der Michaelstraße in die Stuttgarter Straße ein und fuhr in Richtung Innenstadt. Ein 51-Jähriger fuhr mit seinem Mercedes Actros-LKW hinter dem VW auf der Stuttgarter Straße. Nach erfolgtem Abbiegevorgang musste der VW-Fahrer aufgrund stockendem Verkehr an einer roten Ampel anhalten. Hierbei fuhr der LKW-Fahrer mit seinem Fahrzeug auf den VW auf. Der Sachschaden liegt bei rund 7.500 Euro.

Wolpertshausen: Alkoholisierter Autofahrer leistet Widerstand bei Kontrolle

Am Montag meldeten Zeugen, dass ein offenbar stark alkoholisierter Mann mit seinem Ford Fiesta das Tankstellengelände an der Süßwiesenstraße verlassen habe. Eine Überprüfung der Halteranschrift ergab, dass der 23-Jährige stark alkoholisiert war. Er sollte daher einer Blutentnahme unterzogen werden. Hiergegen leistete er Widerstand und beleidigte die eingesetzten Beamten während der Maßnahme. Der 23-Jährige wurde im Anschluss an die Blutentnahme in Polizeigewahrsam genommen. Auf ihn kommen nun gleich mehrere Strafanzeigen zu.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell