Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Versuchter Einbruch in Gaststätte (19./20.02.22)

Konstanz (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat sich ein Unbekannter Zugang zu einer Gaststätte in der Allensteiner Straße verschafft. Der Täter schlug eine Fensterscheibe ein und öffnete dann das Fenster. Aus dem Innenraum entwendet er nichts. An dem eingeschlagenen Fenster entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Zeugen, die in der Tatnacht Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Konstanz, Tel. 07531 995-0, in Verbindung zu setzen.

