POL-DO: Aktuelle Betrugsmasche: Falsche Zahlungsaufforderungen an Autos aufgetaucht - Polizei warnt

Mehrere aufmerksame Bürgerinnen und Bürger haben am Samstagabend (29.) und im Laufe des Sonntags (30. Januar) die Polizei verständigt. An ihren Autos in der nördlichen Innenstadt (betroffen waren bisher Uhlandstraße, Krimstraße, Zimmerstraße, Brüsseler Straße und Kiepeweg) hatten sie Zahlungsaufforderungen gefunden, die ihnen verdächtig - und vor allem falsch - vorkamen. Und bewiesen damit den richtigen Riecher. Die Polizei warnt nun vor dieser Betrugsmasche.

Im Anhang finden Sie ein Foto von diesen angeblichen Zahlungsaufforderungen. 55 Euro, so heißt es auf dem Zettel, müssten für das verbotswidrige Parken des Wagens bezahlt werden. Gestaltet sind die Zettel mit einem Logo der Polizei NRW - und Rechtschreibfehlern im Text...

Diese amateurhaft gestalteten Zettel sind nicht von der Polizei ausgegeben worden! Deshalb warnt die Polizei Dortmund davor, den Betrag auf das angegebene Konto zu überweisen! Sollten Sie einen solches Schreiben an Ihrem Auto vorfinden, begeben Sie sich bitte zur nächsten Polizeiwache oder erstatten Sie online Anzeige.

