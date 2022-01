Polizei Dortmund

POL-DO: Auto prallt gegen Baum - offenbar Alkohol im Spiel

Bei einem Verkehrsunfall auf der Straße Im Karrenberg ist am frühen Samstagabend (29. Januar) ein Auto gegen einen Baum geprallt. Die drei Insassen wurden dabei verletzt. Offenbar war bei dem Unfall Alkohol im Spiel.

Er ereignete sich gegen 17.10 Uhr. Ein 23-jähriger Dortmunder befuhr zu diesem Zeitpunkt die Straße Im Karrenberg in nördliche Richtung. In einer Kurve in Höhe des Fußgängerzuwegs zur Straße An der Hordelwiese verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Straße ab. Dort prallte sein Auto frontal gegen einen Baum.

Bei dem Unfall wurde der 23-Jährigr schwer verletzt, seine beiden Mitinsassen (20 und 30, aus Dortmund) leicht. Rettungswagen brachten sie in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Weil sich am Unfallort Hinweise auf einen Alkoholkonsum des 23-Jährigen ergaben, wurde ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Die Beamten stellten zudem eine geringe Menge Betäubungsmittel sicher, die sie in der Nähe des Fahrzeugs fanden und die vermutlich vor Eintreffen der Einsatzkräfte entsorgt worden waren.

