Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei nimmt Tatverdächtigen nach Einbruch in eine Praxis fest

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0112

Nach einem Einbruch in der Nacht zu heute (28.1.) in der Rahmer Straße in Dortmund hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen.

Ein aufmerksamer Zeuge war gegen 1.50 Uhr auf Geräusche aufmerksam geworden. Er konnte zwei Männer beobachten, die offensichtlich versuchten ein Fenster der gegenüberliegenden Praxis zu öffnen. Noch während er den Polizeinotruf wählte, kletterten die beiden durch das Fenster in die Praxis.

Die alarmierten Beamten konnten vor Ort in der Praxis keine Personen mehr antreffen. Allerdings kam einer der Tatverdächtigen nicht weit und konnte in Tatortnähe abgeduckt hinter einem Auto gestellt werden. Er führte eine Brechstange bei sich. Die Polizisten nahmen den 62-jährigen Dortmunder vorläufig fest und brachten ihn ins Polizeigewahrsam. Die aufgefundene Brechstange stellten sie sicher. Die Ermittlungen zu dem zweiten Tatverdächtigen dauern an.

Besondere Gründe für eine Untersuchungshaft liegen nicht vor. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen eines besonders schweren Diebstahls.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell