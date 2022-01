Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei stellt Tatverdächtigen nach Angriffen im Keuninghauspark - weitere Zeugen gesucht

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0108

Am Mittwoch (26.1) um 22.30 Uhr ist es in der nördlichen Dortmunder Innenstadt zu einem Angriff im Keuninghauspark gekommen - ein Mann wurde zunächst mit Fäusten geschlagen und ist anschließend durch Messerstiche verletzt worden. Die Polizei stellte noch in der Nacht einen der vier Tatverdächtigen. Es werden weitere Hinweisgeber gesucht.

Mittwochabend hatte sich ein 20-jähriger Dortmunder mit Stichverletzungen in die Wache der Bundespolizei am Dortmunder Hauptbahnhof gerettet. Er war an der Leopoldstraße zunächst von einem 40-jährigen Dortmunder mit Fäusten angegriffen worden. Ersten Ermittlungen zufolge griffen dann drei noch unbekannte Männer den 20-Jährigen mit einem Messer an und verletzten ihn schwer.

Von der Wache der Bundespolizei aus fuhr ein Rettungswagen den Schwerverletzten in ein Krankenhaus, die Dortmunder Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf. Noch in der Nacht stellten Polizeibeamte den 40-jährigen Tatverdächtigen, der den jungen Dortmunder mit Fäusten angegriffen hatte. Er blieb die Nacht über im Polizeigewahrsam. Besondere Gründe für eine Untersuchungshaft lagen nicht vor - ihn erwartet nun ein umfangreiches Strafverfahren. Die Ermittlungen zu den drei noch unbekannten Tatverdächtigen sowie zu den genauen Hintergründen der Angriffe dauern an.

Weitere Hinweisgeber melden sich bitte bei der Dortmunder Kripo unter 0231-132-7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell