POL-DO: Nach Brand in Mehrfamilienhaus im Hengstenbergweg: Polizei Dortmund sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0106

Nach einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus im Hengstenbergweg/Ecke Hatzfeldstraße um 3:19 Uhr in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (27. Januar) sucht die Polizei Dortmund jetzt Zeugen. Verletzt wurde keiner der 25 Hausbewohner, allerdings entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro.

Die Brandursache ist noch unklar, aber: Die Polizei geht von vorsätzlicher oder fahrlässiger Brandstiftung aus. Das Feuer brach in einer holzverschlagenen Keller-Parzelle aus. Dabei entstand ein Schaden, der auch Teile der Elektrik des Hauses mit einbezieht. Die Wohnungen des Hauses blieben bewohnbar.

Wer hat zur Tatzeit selbst oder rund um die Tatzeit etwas Verdächtiges gesehen und kann Hinweise geben? Hinweisgeber melden sich bitte beim Kriminaldauerdienst der Polizei Dortmund unter 0231/132-7441.

