Polizei Dortmund

POL-DO: Nach Taschendiebstahl: Tatverdächtiges Pärchen mit Lichtbildern gesucht

Dortmund (ots)

Nach einem Taschendiebstahl in einem Supermarkt in Dortmund-Huckarde im November 2021 sucht die Polizei nun mit Lichtbildern nach einem tatverdächtigen Pärchen.

Die beiden stehen im Verdacht bei der Tat arbeitsteilig vorgegangen zu sein. Sie ereignete sich am 2. November gegen 13.40 Uhr. In einem Supermarkt an der Varziner Straße stahlen sie nach ersten Ermittlungen die Geldbörse eines 80-jährigen Dortmunders, der dort einkaufen war.

Die Polizei fragt nun: Kennen Sie die Personen auf den Bildern einer Überwachungskamera und können Angaben zu ihrer Identität und/oder ihrem Aufenthaltsort machen? Dann melden Sie sich bitte beim Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231/132-7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell