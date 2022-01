Polizei Dortmund

POL-DO: Kind bedroht: Polizei sucht Zeugen nach Taten in Lünen

Dortmund (ots)

Zeugen sucht die Kriminalpolizei in Lünen nach Bedrohungen gegen ein 13-jähriges Kind, das zu den Tatzeiten auf dem Weg zur Schule oder nach Hause war.

Am 18. Januar 2022 sprach eine Gruppe von bis zu sieben Jugendlichen das Kind in unmittelbarer Nähe zu einem Spielplatz an der Rudolf-Nagell-Straße/Lotte-Lemke-Straße an. Bedroht wurde das Kind mit Worten und einem Messer. Die Jugendlichen schubsten das Kind in der Gruppe hin und her, so dass es stürzte. Anschließend entfernten sich die Jugendlichen.

Die Jugendlichen waren dunkel gekleidet. Beschreibung des Haupttäters, der das Messer mit sich führte: 16 bis 18 Jahre alt, 1,75 bis 1,85 Meter groß, braune Haare und braune Augen.

Bei einer weiteren Tat soll dieser Jugendliche das Kind am 24. Januar um 9.26 Uhr ebenfalls auf der Rudolf-Nagell-Straße während einer Rangelei mit einem Messer verletzt haben. Bekleidung zur Tatzeit: Graue Jogginghose, braun-schwarzer Pullover mit roten Bündchen, schwarze Sneakers, rot-schwarzer Rucksack.

Hinweise bitte an die Kriminalwache unter Tel. 0231/132 7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell