Polizei Dortmund

POL-DO: Dortmunder Innenstadt: Festnahme nach Einbruch in Imbiss

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0101

Nach einem schweren Diebstahl aus einem Imbiss in der Dortmunder Innenstadt hat die Polizei in der Nacht zu Mittwoch (26. Januar) einen Tatverdächtigen festgenommen.

Eine aufmerksame Zeugin war gegen 0.55 Uhr durch ein Klirren auf die Tat aufmerksam geworden. Sie sah, wie ein Unbekannter durch die eingeschlagene Eingangstür in den Imbiss ging und alarmierte sofort die Polizei. Anschließend beobachtete die Zeugin noch, wie der Mann mit Tatbeute in einem Einkaufswagen in Richtung Brüderweg flüchtete.

Die Beamten fanden den Einkaufswagen, in dem sich das mutmaßliche Tatwerkzeug, Getränkekisten und eine Kasse befanden, nicht weit entfernt in der Alten Gartenstraße. Und auch den Tatverdächtigen spürten sie kurz darauf an der Hamburger Straße auf. Sie nahmen den 43-jährigen polizeibekannten Dortmunder fest und brachten ihn ins Gewahrsam. Betäubungsmittel, die sie bei seiner Durchsuchung fanden, stellten die Polizisten sicher.

Die Ermittlungen dauern an. Den Mann erwartet ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls.

