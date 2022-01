Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei kann Verkehrsunfallflucht mit einem verletztem Senior in Dortmund-Wambel schnell aufklären

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0102

Eine Verkehrsunfallflucht auf der Straße Am Gottesacker in Dortmund-Wambel hat die Polizei am Dienstagmittag (25. Januar) schnell aufklären können. Ein 88-jähriger Pedelec-Fahrer war dabei schwer verletzt worden.

Ersten eigenen Angaben zufolge wollte der Dortmunder gegen 13.55 Uhr mit seinem Pedelec an einer Grünlicht zeigenden Ampel an der Einmündung zur Straße Auf dem Hohwart die Straße Am Gottesacker überqueren. Dabei touchierte ein Roller-Fahrer offenbar das hintere Rad seines Fahrrads, so dass der Mann stürzte. Der Roller-Fahrer setzte seine Fahrt in Richtung der B 1 weiter fort, ohne sich um den Mann zu kümmern.

Ein Rettungswagen brachte den 88-Jährigen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Nach ersten Ermittlungen und Zeugenaussagen konnten die Beamten einen 15-Jährigen aus Iserlohn als mutmaßlichen Fahrer identifizieren. Bei Ermittlungen an seiner Anschrift stellten Beamte der Polizei im Märkischen Kreis seinen Rollerführerschein sicher.

Die Polizei sucht nun noch weitere Zeugen, die den genauen Unfallhergang beobachtet haben. Bitte wenden Sie sich an die Polizeiwache in Dortmund-Körne unter Tel. 0231/132-3321.

