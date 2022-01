Polizei Dortmund

POL-DO: Autofahrerin bei Alleinunfall in Dortmund-Hörde schwer verletzt

Dortmund (ots)

Bei einem Alleinunfall in Dortmund-Hörde ist am Mittwochabend eine 48-jährige Autofahrerin schwer verletzt worden.

Den ersten Ermittlungen zufolge war die Dortmunderin gegen 17.50 Uhr auf dem Steinkühlerweg und in der Folge auf der Straße Kipsburg in Richtung Westen unterwegs und wollte nach links in die Straße Kurze Hecke abbiegen. Dabei verlor sie offenbar aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Dies prallte in eine Hecke und überschlug sich, so dass es auf dem Dach liegen blieb.

Ersthelfer befreiten die Frau aus ihrem Wagen. Ein Rettungswagen brachte sie anschließend zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Weil sich an der Unfallstelle Hinweise auf einen möglichen Alkoholkonsum ergaben, wurde ihr dort auch eine Blutprobe entnommen.

Im Bereich Kurze Hecke kam es bis 19.30 Uhr zu Verkehrsbehinderungen.

Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf ca. 2.000 Euro.

