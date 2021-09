Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher entwendet Bargeld und Elektroartikel

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Am Donnerstag, 02.09.2021, verschaffte sich eine unbekannte Person Zugang zu einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Arndtstraße, Höhe Weststraße. Der Täter entkam mit seiner Beute in unbekannte Richtung.

Der Einbrecher verschaffte sich über ein auf Kipp stehendes Fenster Zugang zu einer Wohnung, um die Räumlichkeiten nach Diebesgut zu durchsuchen. Diese verließ er anschließend samt Beute in unbekannte Richtung.

Der Tatzeitraum liegt zwischen 09:15 Uhr und 17:45 Uhr. Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen bei dem zuständigen Kriminalkommissariat 16 unter 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell