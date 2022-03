Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen-Gemen - Zeugen nach schwerem Verkehrsunfall gesucht

Schöppingen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen nach einem schweren Verkehrsunfall in Schöppingen am Sonntagabend. Gegen 19.00 Uhr wurde wie berichtet eine Fußgängerin auf der Landesstraße 570 von einem Auto erfasst und dabei tödlich verletzt (Link zur Originalmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/5157751). Kurz vor dem Geschehen haben nach derzeitigem Erkenntnisstand verschiedene Autofahrende den späteren Unfallort mit ihren Wagen passiert. Diese sowie mögliche weitere Zeugen werden gebeten, Kontakt mit dem Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 aufzunehmen.

