Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Suderwick - Von der Fahrbahn abgekommen und Schaden angerichtet

Bocholt (ots)

Ein Autofahrer hat am Donnerstag in Bocholt-Suderwick einen Sachschaden in Höhe von circa 2.800 Euro hinterlassen. Der Unbekannte hatte gegen 06.00 Uhr die Dinxperloer Straße in Richtung Anholt befahren. Sein Wagen geriet aus ungeklärter Ursache in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und prallte in Höhe des Bakkerwegs erst gegen einen Leipfosten und gegen ein Straßenschild. Danach geriet das Fahrzeug nach ersten Erkenntnissen auf eine aufsteigende Schutzplanke. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

