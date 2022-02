Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Suchmaßnahmen nach 25-Jähriger laufen weiterhin - Hinweistelefon geschaltet - #polsiwi

Hilchenbach (OT Dahlbruch) (ots)

Die Polizei sucht weiterhin nach der vermissten 25-Jährigen. Die junge Frau ist seit Montagnachmittag vermisst. Zuletzt wurde sie am Montag in Hilchenbach-Dahlbruch in Sportbekleidung im Bereich der Straße Schmidtseifen gesehen. Derzeit ist unklar, ob sie diese Kleidung immer noch trägt.

Die Personenbeschreibung gibt es hier: https://polizei.nrw/fahndung/74151

Bereits am Dienstag (15.02.2022) hatten zahlreiche Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr, DLRG, THW und DRK bis in die späten Abendstunden nach der Vermissten gesucht. Dabei kamen unter anderem ein Polizeihubschrauber, Spürhunde sowie mehrere Drohnen zum Einsatz. Zudem sind zahlreiche Hinweise zu möglichen Aufenthaltsorten der 25-Jährigen eingegangen. Bislang führten die Hinweise jedoch nicht zur Klärung des Falls.

Seit Mittwochmorgen laufen die Suchmaßnahmen wieder auf Hochtouren. Die Kreispolizeibehörde hat dazu weitere Fremdkräfte angefordert, die am Vormittag eintreffen sollen. Zu diesem Zweck hat die Polizei ein Hinweistelefon unter der 0271/7099-7099 eingerichtet.

