Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Zeugen gesucht - Pkw-Fahrer kollidiert mit Radfahrer und flüchtet #polsiwi

Neunkirchen- Zeppenfeld (ots)

Am Sonntagmittag (13.02.2022), gegen 12:30 Uhr, befuhr ein Pkw-Fahrer die Frankfurter Straße in Neunkirchen-Zeppenfeld. Beim Einfahren in den Kreisverkehr im Bereich Weidenstraße/Am Porzhain missachtete er die Vorfahrt von zwei Fahrradfahrern. Es kam zur Kollision, bei der ein Radfahrer stürzte und leichte Verletzungen erlitt.

Der Unfallverursacher hielt zunächst an und half dem Verletzten. Wenig später stieg er wieder in sein Auto ein und fuhr, unter dem Vorwand dieses zur Seite fahren zu wollen, in Richtung Am Porzhain davon.

Das Siegener Verkehrskommissariat bittet um Hinweise zu dem Flüchtigen und dem von ihm gefahrenen schwarzen Ford Kuga unter 0271-7099-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell