Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbruch in Friseursalon - 20- Jähriger vorläufig festgenommen #polsiwi

Siegen (ots)

Am Sonntagabend (13.02.2022) gegen 23:00 Uhr ist es zu einem Einbruch in einen Friseursalon an der Koblenzer Straße in Siegen gekommen.

Im Rahmen der Fahndung griffen Polizisten einen 20-Jährigen in der Nähe des Tatortes auf. Er wurde vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache nach Weidenau verbracht. Nach seiner Vernehmung wurde er wieder entlassen.

Das zuständige Kriminalkommissariat hat die weiteren Ermittlungen bereits übernommen.

