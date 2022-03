Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt/Isselburg/Rees-Millingen - Korrektur zu: "Raubserie auf Taxifahrer

Kripo ermittelt Tatverdächtigen"

Bocholt/Isselburg/Rees-Millingen (ots)

Wegen eines inhaltlichen Fehlers (Haft- statt Durchsuchungsbefehl) erfolgt eine neue, koorigierte Meldung. Die Ursprungsmeldung wurde gelöscht.

In den vergangenen Wochen kam es zu einer Tatserie, bei der sich die Täter mit einem Taxi von Bocholt nach Isselburg (13.02.; 20.02.; 27.02.22) und in einem Fall nach Rees-Millingen (28.02.22) fahren ließen. Am Zielort kam es dann zu drei Raubdelikten und einem Diebstahl (13.02.2022) zum Nachteil der Taxifahrerinnen und Taxifahrer. Nachfolgend die Links zu den entsprechenden Pressemeldungen der Kreispolizeibehörde Borken:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/5152025 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/5157675

Bei den Ermittlungen der Kriminalinspektion 1 geriet ein 15 Jahre alter Isselburger in dringenden Tatverdacht, so dass durch Polizei und Staatsanwaltschaft ein Durchsuchungsbefehl beantragt und durch den zuständigen Richter auch erlassen wurde. Bei der Durchsuchung stellten die Beamten Beweismittel sicher. Der polizeibekannte Beschuldigte ist nicht geständig. Die Staatsanwaltschaft stellte in Ermangelung ausreichender Haftgründe keinen Antrag auf Untersuchungshaft, so dass der Jugendliche wieder entlassen wurde. Die Ermittlungen zu dem zweiten Täter sind weit vorangeschritten. Ein weiterer Jugendlicher steht hier im Fokus der Polizei. Die Ermittlungen dauern an.

