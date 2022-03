Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Jugendlicher macht sich verdächtig

Bocholt (ots)

In der Nacht zum Freitag wurden Polizeibeamte gegen 01.30 Uhr auf einen Jugendlichen aufmerksam, der bei Erblicken des Streifenwagens auf der Leopoldstraße ein Fahrrad fallen ließ und sich zu Fuß entfernte. Die Beamten kontrollierten den polizeibekannten 16-Jährigen aus Rhede. Neben diesem lag eine in Alufolie eingepackte geringe Menge Marihuana. Mit den Drogen wollte er nichts zu tun haben, und für das bei ihm gefundenen Pedelec-Steuergerät der Marke Bosch, den Rahmen eines AXA-Fahrradschlosses sowie für den mitgeführten Schraubendreher hatte er Erklärungen parat - allerdings nicht sehr glaubhafte. Die Gegenstände wurden ebenso sichergestellt wie das Fahrrad, welches der Jugendliche im Bereich der Christus-Kirche gefunden haben will. Der Rheder wurde mit zur Wache genommen und dort in die Obhut seiner Mutter übergeben.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell