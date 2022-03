Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Supermarkt-Kasse während der Öffnungszeit aufgebrochen

Borken (ots)

Ein dreister Täter brach am Donnerstag gegen 20.45 Uhr in einem Supermarkt an der Otto-Hahn-Straße die Kasse in einem nicht besetzten Kassenhäuschen auf und entwendete Bargeld. Der Verdächtige wurde beobachtet und wie folgt beschrieben: Ca. 175 cm groß, ca. 20 Jahre alt, sportliches Erscheinungsbild, schwarzer Jogginganzug, Kapuze über den Kopf gezogen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell