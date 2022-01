Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Sonsbeck - Verkehrsunfallflucht

Bronzefarbener VW Golf beschädigt

Polizei sucht Zeugen

Sonsbeck (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 23.00 Uhr, bis Donnerstag, 10.20 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen bronzefarbenen VW Golf an der Fahrertür, der auf dem Alttorplatz in Sonsbeck geparkt war. Anschließend flüchtete der Verkehrsteilnehmer, ohne die Polizei oder den Eigentümer des Autos zu informieren.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Xanten, Tel.: 02801 / 71420.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell