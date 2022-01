Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Unbekannte werfen Fensterscheibe eines Friseursalons ein und stehlen Bargeld

Polizei sucht Zeugen

Wesel (ots)

In der Zeit von Freitag, 14.00 Uhr, bis Samstag, 09.00 Uhr, warfen Unbekannte die Scheibe eines Friseursalons am Schepersweg ein. Anschließend drangen sie in das Gebäude ein, durchsuchten Schränke und Schubladen. Sie stahlen Haarpflegeprodukte und Bargeld. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0.

