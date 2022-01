Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Aufmerksame Zeugin beobachtet Einbrecher und ruft die Polizei

Polizei sucht weitere Zeugen

Wesel (ots)

In der Nacht von Montag auf Sonntag gegen 01.15 Uhr sah eine 55-jährige Weselerin einen Taschenlampenschein in einem Architekturbüro am Schepersweg. Die Zeugin handelte richtig und informierte die Polizei. Wenig später sah sie, wie eine unbekannte, männliche Person das Büro über einen Balkon verließ und mit einem mint-farbenen Hollandrad über die Straße Am Birkenfeld in Richtung Franziskusstraße flüchtete.

Beschreibung des Täters:

Männlich, 35-45 Jahre alt, schlank, kurze Haare, dunkel gekleidet, schwarzer Rucksack. Fuhr mit einem auffälligen, mint-farbenen Hollandrad.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell