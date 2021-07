Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Autofahrer unter Drogeneinwirkung, Unfälle & Sachbeschädigungen

Aalen (ots)

Kernen im Remstal: Autofahrer unter Drogeneinwirkung

Ein 24-jähriger VW-Fahrer wurde am Dienstag gegen 22.20 Uhr in der Karlstraße von der Polizei kontrolliert. Dabei ergaben sich konkrete Anhaltspunkte, dass der Autofahrer unter Drogeneinwirkung stand. Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutuntersuchung.

Kernen im Remstal: Vorfahrt missachtet

Eine 56-jährige Fahrerin eines Ford-Fiestas befuhr am Dienstag gegen 14 Uhr die Waiblinger Straße und bog in die Hauptstraße ein. Sie stieß mit einem in die Waiblinger Straße einbiegenden Pkw Ford zusammen und verursachte dabei Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro.

Schorndorf: Pedale verwechselt

Wegen eines Bedienfehlers fuhr am Dienstag gegen 18 Uhr ein 41-jähriger Peugeot-Fahrer unkontrolliert rückwärts und stieß gegen einen dort stehenden Pkw VW. Bei dem Zusammenstoß in der Hungerbühlstraße entstand an den beiden Autos Sachschaden in Höhe von ca. 9000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Rudersberg: Scheibe eingeschlagen

In der Nacht zum Dienstag wurde in der Schulstraße beim dortigen Schulzentrum die Fensterscheibe der dortigen Bücherei mutwillig beschädigt. Der verursachte Schaden beläuft sich nun auf ca. 800 Euro. Wer sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, sollte sich bitte mit der Polizei in Rudersberg unter Tel. 07183/929316 in Verbindung setzen.

Remshalden-Geradstetten: Auto zerkratzt

Im Zeitraum zwischen Sonntag und Dienstag wurde ein Mazda, der in der Straße Weinbergweg geparkt war, im Bereich der Motorhaube zerkratzt. Der entstandene Schaden wird auf 2000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

