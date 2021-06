Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: LKW-Fahrer/-in und Zeugen nach Unfall auf B9 gesucht

Speyer (ots)

Zu einem Unfall mit schätzungsweise 2000 Euro Sachschaden kam es am Montag um 09:25 Uhr auf der B9 in Richtung Süden. Als ein 60-Jähriger PKW-Fahrer an der Anschlussstelle Speyer- Zentrum abfahren wollte, wechselte zeitgleich ein LKW, der sich bereits im Abfahrtsbereich befunden hatte, wieder nach links auf die Fahrbahn. Um einen Unfall zu verhindern, wich der 60-Jährige nach links aus und kollidierte hierbei mit dem links von ihm fahrenden PKW einer 47-Jährigen. Verletzt wurde durch den Unfall niemand. Der oder die Fahrer/-in des LKW blieb nicht vor Ort.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, Angaben zum Kennzeichen des gesuchten LKW oder sonstige Hinweise zum LKW geben können. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell